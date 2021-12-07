مجلس النواب يبحث مع مؤسسة النفط صعوبات عمل القطاع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2021

بحث رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله المشاكل والصعوبات التي يمر بها قطاع النفط والغاز.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب في ليبيا أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس مناقشة المشاكل والصعوبات التي يمر بها قطاع النفط والغاز بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسة والتي تسبب في عرقلة المؤسسة عن أداء مهمتها المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني.