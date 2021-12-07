وزير الخارجية المالطي: الطريق إلى الاستقرار في ليبيا مازال شاقا وصعبا

قال وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، اليوم الثلاثاء، إن الطريق إلى الاستقرار في ليبيا «ما زال شاقًا وصعبًا»، وذلك على الرغم من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر، واصفًا الوضع في ليبيا بأنه «معقد، حيث تتشابك العوامل العسكرية والأمنية والاقتصادية».

وقال بارتولو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، اليوم الثلاثاء، «إن الوضع في ليبيا معقد، هناك الكثير من الانقسام الداخلي بين الأطراف الليبية. يشكل الكثير من اللاعبين الخارجيين جزءًا من هذا التجزئة».

وبشأن رؤيته لآفاق الاستقرار في ليبيا، اعتبر بارتولو في تصريحاته التي نشرها موقع «مالطا توداي» أنه «ما زال من المبكر أن نرى كيف ستتطور الأمور. علينا أن نرى ما سيحدث. يتغير الوضع من يوم إلى آخر».

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