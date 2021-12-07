أبو جناح: ندعم الشباب ليكونوا عصب العملية السياسية عبر مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبو جناح في فعاليات ملتقى شباب الجنوب تحت شعار (النهوض بالحاضر لمستقبل أفضل).

أبو جناح رحب بحسب المكتب الاعلامي التابع له خلال كلمته بالقيادات الشبابية التي شاركت في هذا الملتقى والذي يعتبر دالة رامزة على وعى الفكر الشبابي الليبي، موكدًا بأن حكومة الوحدة الوطنية تدعم وتثمن الجهود المبذولة لإقامة هذا الملتقى وستعمل على دعم وتمكين الشباب وتعزيز أدوارهم.

واستعرض الملتقى أوضاع الجنوب واحتياجات أهالي المنطقة والصعوبات والمشاكل التي تواجههم، وسبل معالجتها وتوفير متطلباتهم من ضمنها خلق فرص عمل للشباب.

كما استمع رئيس الحكومة المكلف لعدد من المطالب الشبابية التي من شأنها الرفع من مستوى الخدمات في المنطقة الجنوبية وبعض الارآء التي تساعد في التخفيف عن معاناة الشباب.

وفي كلمة له قال أبو جناح: “يجب أن يعي الجميع أن المرحلة المستقبلية القادمة هي مرحلة شباب وأن هذا المرحلة يجب أن يكون الشباب العصب الأساسي فيها”.

كما أشار رئيس الحكومة المكلف على الدور الهام الذي تشكله شريحة الشباب لخوض معركة البناء والتنمية، ووضع الوطن والشعب على طريق المستقبل، مؤكدًا دعم الحكومة لشريحة الشباب، ولكل المبادرات الشبابية التي تعنى بالشأن الوطني، ليكونوا عصب العملية السياسية، عبر مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

وشدد على ضرورة توفير احتياجاتهم وخلق فرص العمل لهم، وعدم الزج بهم في الحروب والصراعات، والمحافظة على السلم المجتمعي، وأن يكون لهم دورًا في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

يذكر أن هذا الملتقى برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبو جناح وبمشاركة عدد من شباب مناطق الجنوب، وبحضور وكيل وزارة الثقافة خيري الرندي.

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