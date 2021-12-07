“حومة” و”السائح” يبحثان في طبرق تطورات العملية الانتخابية

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، في طبرق، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح؛ آخر تطورات العملية الانتخابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق: المباحثات تناولت إجراءات الاستحقاق الانتخابي المتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب سير عمل المفوضية وفقاً للقوانين الصادرة عن مجلس النواب.

وتنصّ المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب والمعتمد لدى مفوضية الانتخابات؛ على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

وقدّم مترشحون للرئاسة، بينهم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، أوراق ترشحهم إلى مفوضية الانتخابات بالمخالفة للمادة 12، ووردت أسماؤهم في القوائم الأولية لمرشحي الرئاسة، واُستبعدوا عن السباق الرئاسي ثم عادوا مجدداً عبر الاستئناف في الطعون المقدمة ضدهم.

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