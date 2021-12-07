ليبيا الان

غسان سلامة يشيد بإعادة وليامز مبعوثة خاصة للأمم المتحدة لدى ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أشاد المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، بخطوة إعادة ويليامز، عادا إياها قادرة على استكمال ما ابتدأوه معا في ليبيا، وفقا لتغريدة له على تويتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك