غسان سلامة يشيد بإعادة وليامز مبعوثة خاصة للأمم المتحدة لدى ليبيا

أشاد المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، بخطوة إعادة ويليامز، عادا إياها قادرة على استكمال ما ابتدأوه معا في ليبيا، وفقا لتغريدة له على تويتر.

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