لجنة حقوق الإنسان تدين اختطاف التريكي وتحمل الدبيبة مسؤولية سلامته

العنوان-طرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء المعلومات الأولية الواردة بشأن واقعة اختطاف المدون والناشط حمزة التريكي من قبل مسلحين مجهولي الهوية في مصراتة اليوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان إن اختطاف التريكي جاء بعد نشر ادراج له عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك خلال اليومين الماضيين ينتقد فيها أداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره وضمان الإفراج الفوري عنه.

وحمّلت اللجنة مسؤولية سلامته وحياته لرئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

كما طالبت اللجنة الحكومة المؤقتة بالعمل الجدي على إحترام حرية الرأى التعبير و ضمان حق التعبير عن الرأي لكافة الآراء والتوجهات.