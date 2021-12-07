خاص| بنغازي | انطلاق المؤتمر التاريخي الدولي الثاني ليبيا في التاريخ “الانتماء والوحدة الوطنية”

بنغازي 07 ديسمبر 2021 (وال)- نظّم قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة بنغازي أمس الإثنين، المؤتمر التاريخي الدولي الثاني ليبيا في التاريخ “الانتماء والوحدة الوطنية”.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية؛ إن فعّاليات المؤتمر ستستمر حتى الثامن من شهر الحالي بمدرج كلية العلوم بجامعة بنغازي، ويُشارك فيه وفود متنوعة من القناصل والممثلين الدوليين من دول: مصر، فلسطين، السودان، إيطاليا، بالإضافة لأساتذة من جامعات ليبية وعربية، ومجموعة من الأكاديميين والمهتمين بتاريخ ليبيا.

وأكدت رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور جميلة الجنزوري- في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أهمية عقد هذا المؤتمر؛ نتيجة المرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد أثناء الحرب، وتواجد مع دُعاة لتقسيم البلاد، ومعرفة الآثار التي تعرضت لها البلاد عامة ومدينة بنغازي خاصة، من دمار وعكس صورة مشرفة تليق بالمدينة.

وأضافت جميلة الجنزوري: “الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر؛ هو تجميع كل المؤرخين التاريخيين في ليبيا، لغرض تحقيق الانتماء وبناء بلاد جديدة، يملؤها التماسك والتوحيد بين كافة أطرافها”.

وتابعت جميلة الجنزوري : “من الناحية الأكاديمية؛ قمنا بدراسة تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر، خاصة بعد الأحداث التي شاهدتها البلاد، بالإضافة إلى مناقشة عدة ورقات بحثية وسط حلقات نقاش، وتناول كافة الحُقب التاريخية لليبيا. (وال) ف و/ ر ت

تقرير| فاطمة الورفلي

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