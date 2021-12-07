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الصور: تنامي نشاط جماعات الجريمة المنظمة بالجنوب أخل بالسلم الاجتماعي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقش النائب العام، الصديق الصور، تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية والمشاكل والمعوقات التي تنقص من جودة عمل النيابة العامة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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قناة ليبيا

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