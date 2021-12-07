الصور: تنامي نشاط جماعات الجريمة المنظمة بالجنوب أخل بالسلم الاجتماعي

ناقش النائب العام، الصديق الصور، تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية والمشاكل والمعوقات التي تنقص من جودة عمل النيابة العامة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
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قناة ليبيا
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