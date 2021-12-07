الطبلقي: مجلس النواب سيشكل لجنة للتواصل مع المفوضية ومجلس القضاء

علق مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء إلى الاثنين القادم لاستكمال النقاش بشأن آخر تطورات الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

بدورها قالت النائبة عائشة الطبلقي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة تواصل مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لبحث سير العملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة الثلاثاء بطبرق برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، دون حضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأوضح بليحق أن الجلسة المغلقة تناقش تطورات العملية الانتخابية وعددا من القوانين الموجودة بجدول أعمال مجلس النواب، مشيرا إلى أن عددا من نواب المنطقة الغربية لم يتمكنوا من الحضور دون توضيح الأسباب.