رحيل رئيس وزراء ليبيا في عهد المملكة مصطفى بن حليم عن عمر ناهز  100 عام

بنغازي 07 ديسمبر 2021 (وال)- رحل رئيس وزراء ليبيا في عهد المملكة الليبية المتحدة مصطفى بن حليم عن عمر ناهز 100 عام.

سيرة الراحل

الراحل مصطفى بن حليم من مواليد 29 يناير عام 1921 م، تولى رئاسة وزراء ليبيا بين عامي 1954 م حتى عام 1957 م.

وفي مطلع عام 1950 م؛ وصلته وهو في الإسكندرية دعوة من الأمير إدريس السنوسي، لمقابلته في بنغازي، وعندما قابله دعاه إلى العودة إلى ليبيا للقيام بدوره في الدولة الجديدة، واستجاب لدعوته وعاد إلى ليبيا في حزيران عام 1950 م، ليُعين وزيرًا للأشغال العامة والمواصلات في حكومة برقة في وزارة محمد الساقزلي، الذي كان بالإضافة إلى رئاسة الوزراء يتولى وزارة العدل، وقد قام خلال فترة توليه الوزارة بعدة مشاريع في البنية التحتية تتعلق بالكهرباء والماء والطرقات.

وفي 12 أبريل عام 1954م؛ كُلف بتشكيل الوزارة، واستمر في منصبه حتى استقال في 26 مايو عام 1957م، بالإضافة إلى رئاسة الوزراء.

وتقلد الراحل حقيبة المواصلات إلى تاريخ ديسمبر عام 1954 م، ومن ثم تقلد إلى جانب رئاسة الوزراء حقيبة الخارجية، وبعد استقالته عينه الملك إدريس مستشارًا خاصًا له بمرتب رئيس وزراء، ومن ثم أرسل ليتولى مهمة سفير بالعاصمة الفرنسية بين عامي 1958 م و1960م، وبذلك كان أول سفير ليبي بباريس، وابتعد بعد ذلك عن النشاط السياسي واهتم بالأعمال الحرة. (وال) إ م

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