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رحلة الموت .. لك منها حقيبة ملونة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يهاجر الأشخاص بطريقة غير شرعية ليس بحثا عن العمل وسعيا وراء الرزق فقط، ولكن بحثا عن الأمان والحماية، ومعظم من يفكر في الهجرة بهذه الطريقة لا يفكر في مخاطرها لأنه هرب من مخاطر تفوقها بمراحل.

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قناة ليبيا

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