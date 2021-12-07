رحلة الموت .. لك منها حقيبة ملونة

يهاجر الأشخاص بطريقة غير شرعية ليس بحثا عن العمل وسعيا وراء الرزق فقط، ولكن بحثا عن الأمان والحماية، ومعظم من يفكر في الهجرة بهذه الطريقة لا يفكر في مخاطرها لأنه هرب من مخاطر تفوقها بمراحل.
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قناة ليبيا
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