الجيش الليبي: إعدام 3 طن من المتفجرات ومخلفات الحرب جنوب مدينة الجميل

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي عن إعدام كمية من المتفجرات ومخلفات الحرب تقدر بحوالي 3 طن، بمنطقة العقربية جنوب مدينة الجميل.

وذكرت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على أمن المواطن وسلامته وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت أن مفرزة من إدارة الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبية قامت بإعدام كمية من المتفجرات ومخلفات الحرب تقدر بحوالي 3 طن، بمنطقة العقربية جنوب مدينة الجميل.

ولفتت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي إلى أن ذلك يتم في إطار العمل اليومي والمهام المناطة بمنتسيبي إدارة الهندسة العسكرية.