تشكيل لجنة نيابية للتواصل مع مفوضية الانتخابات

العنوان-طبرق

قرر مجلس النواب اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة نيابية للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عقب انتهاء المجلس من عقد جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في طبرق.

وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه.

وذكر بليحق، أن المجلس ناقش تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها وخلصت الجلسة اليوم إلى تشكيل للتواصل مع مفوضية الانتخابات.

وأوضح بليحق، أن اللجنة، تضم اللجنة في عضويتها، عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس وعضو عن لجنة الداخلية بالمجلس.

كما تضم اللجنة، عضو عن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وعضو عن لجنة العدل بالمجلس، إضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس.