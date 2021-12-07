غرفة “الداخلية موبايل” تختبر تطبيق البلاغات الأمنية

شهد مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في طرابلس -اليوم الثلاثاء- اجتماعاً لأعضاء غرفة الداخلية موبايل، لمناقشة آخر إحصائية البلاغات الورادة عبhر تطبيق الداخلية موبايل-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للوزارة.

وستتخذ الإدارة الاجراءات حيال ما تسفر عنه نتائج الرصد واختبار مدى استجابة الأجهزة الأمنية لهذه البلاغات الحالية وغيرها من البلاغات السابقة التي تم التعامل معها، كما نوهت الإدارة المواطنين إلى إمكانية تحميل التطبيق من متاجر الهواتف الذكية عبر روابط نشرتها بصفحة الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق غرفة الداخلية موبايل وغيره من تدابير تقنية يأتي ضمن اهتمام الوزارة في الفترة الأخيرة بتطوير الجانب التقني فيما يتعلق بالتعامل الأمني مع المواطنين وخاصة فيما يتعلق بوسائل التبليغ الحديثة عن الجنح والجرائم الجنائية والخروقات الأمنية .

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