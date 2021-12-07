امغيب: مجلس النواب سيبحث أسباب إقحام المفوضية للقضاء في “التطورات الأخيرة” بالانتخابات

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم الثلاثاء كانت مؤجلة.

وأوضح امغيب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن الجلية حضرها نحو 60 عضوا، وجرت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد ارحومة، متابعا: ناقشنا التطورات السلبية في العملية الانتخابية والأسباب التي أدت إلى انحراف مفوضية الانتخابات عن مسارها وعدم التزامها بقانون انتخاب رئيس الدولة ومواده.

وخلُص إلى أن الجلسة انتهت إلى تشكيل لجنة تواصل مع المفوضية تتكون من أعضاء اللجان الفرعية للاطلاع على الأسباب الحقيقية التي أدت لانحراف عمل المفوضية ومعالجتها.

وأضاف امغيب: “نحترم القضاء الليبي ولم نتطرق إلى عمل المجلس الأعلى للقضاء ولجانه، وسنبحث الأمور التي جعلت المفوضية تقحم القضاء الليبي في التطورات الأخيرة”.