«الخارجية» تبحث مشكلات المرأة الليبية المقيمة بالخارج

ناقش اجتماع عُقد، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المشكلات التي تتعرض لها المرأة الليبية المقيمة بالخارج.

الاجتماع جمع مستشارة المجلس الرئاسي لشؤون المرأة والشباب نسرين عامر، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات عمر كتي، ومديرة إدارة المنظمات بالوزارة إيناس الدوري، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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وأكد المجتمعون «متابعة مشكلات المرأة الليبية مع القنصليات، وتذليلها لضمان إقامتها في الخارج بما يعزز مكانتها، كمواطنة ليبية بكل فخر».

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى التزامات ليبيا المتأخرة في مجال المرأة والشباب، طبقًا للمعاهدات الدولية، بسبب التأخر في تقدير تقاريرها.

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