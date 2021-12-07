ألمانيا: احتمالية نجاح الانتخابات ستكون أكبر إذا غادرت القوات الأجنبية والمرتزقة قبل إجرائها

أوضح متحدث الخارجية الألمانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دينيس كوميتات، أنه يجب إجراء الانتخابات الليبية في موعدها واحترام الخاسرين لنتائجها.

كوميتات، وفي تصريحات لقناة “النهار” اللبنانية، قال: “من حق الليبيين أن يكون لهم رأي في بلادهم، وعلى المجتمع الدولي متابعة التطورات في ليبيا بعناية شديدة، واحتمالية نجاح الانتخابات ستكون أكبر إذا غادرت القوات الأجنبية والمرتزقة قبل إجرائها”.

وتابع: “جرى الاتفاق على خروج القوات الأجنبية على الورق فحسب، ولم يتحقق شيء من ذلك في الواقع، ومؤتمرا برلين ساهما في تهدئة الأوضاع لكن الاستقرار لم يتحقق بعد”.

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