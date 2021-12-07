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ألمانيا: احتمالية نجاح الانتخابات ستكون أكبر إذا غادرت القوات الأجنبية والمرتزقة قبل إجرائها

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح متحدث الخارجية الألمانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دينيس كوميتات، أنه يجب إجراء الانتخابات الليبية في موعدها واحترام الخاسرين لنتائجها.
كوميتات، وفي تصريحات لقناة  “النهار” اللبنانية، قال: “من حق الليبيين أن يكون لهم رأي في بلادهم، وعلى المجتمع الدولي متابعة التطورات في ليبيا بعناية شديدة، واحتمالية نجاح الانتخابات ستكون أكبر إذا غادرت القوات الأجنبية والمرتزقة قبل إجرائها”.
وتابع: “جرى الاتفاق على خروج القوات الأجنبية على الورق فحسب، ولم يتحقق شيء من ذلك في الواقع، ومؤتمرا برلين ساهما في تهدئة الأوضاع لكن الاستقرار لم يتحقق بعد”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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