بتاريخ 21 نوفمبر ..«الدبيبة» يعتمد 5.6 مليار دينار للتنمية

أصدر مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرار اليوم الثلاثاء، بشأن صرف مبلغ 5.6 مليار دينار أخرى للتنمية.

ورغم إعلان قرار الصرف اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر، إلا أنه التاريخ الصادر به القرار ظهر مختوما في 21 نوفمبر الماضي.

وأكد القرار أن يتم التنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المنفذة للمشروعات الكبرى في عمليات التحويلات المالية والصرف، على أن تتولى وزارة التخطيط إصدار الأوامر والتحويلات المالية الخاصة بإعادة الإعمار بما نسبته 15٪ من القيمة المخصصة لها.

وجاءت من ضمن بنود الصرف ما قيمته 50 مليون دينار تم تخصيصها لتجهيزات وشراء وصيانة سيارات، كما جاءت أيضا 50 مليونا أخرى لشراء طائرات إسعاف ومعدات.