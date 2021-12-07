الهيئة الرئاسية لقبائل الجبارنة تُؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها

المرج 07 ديسمبر 2021 (وال)- أكدت الهيئة الرئاسية بمجلس قبائل الجبارنة؛ تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها المتفوق عليها وهي 24 ديسمبر.

وطالبت الهيئة الرئاسية بمجلس قبائل الجبارنة؛ أبناء قبائل الجبارنة والقوى السياسية، بالتزام الحياد والمُشاركة الفعّالة والجادة في الاستحقاق الانتخابي القادم .

وأوضحت الهيئة خلال الاجتماع الدوري التاسع الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمدينة المرج، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة؛ هي استحقاق وطني لا حياد عنه . (وال) أ ف/ ر ت

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