إدارة الرقـابة على العقود بديوان المحاسبة طرابلس تكشف فساد حكومة الدبيبة

كشف تقرير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة طرابلس، فساد حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في قطاعات التعليم والكهرباء والموارد المائية والمعادن.

وبحسب التقرير الذي طالعته قناتنا، قإن القيمة الإجمالية لمشروعات الصيانة التابعة لوزارة التربية والتعليم بلغت 113 مليون و876 ألف و315 دينار، في حين أوامر الصرف صادرة بقيمة 121 مليون و704 ألف و585 دينار، من دون تحقيق أين ذهب 7 مليون و828 ألف و270 دينار الفرق بين المبلغين.

وتابع: “تم تكليف الشركات بتوريد تجهيزات الجامعة بديوان وزارة التعليم العالي قبل إصدار أوامر الصرف من قبل وزارة التخطيط، وتم تكليف شركات بتوريد أجهزة وأثاث مكتبي لمقر الهيئة الليبية للبحث العلمي بقيمة 3 مليون و763 ألف و929 دينار من دون الحاجة الفعلية لها، وقيمة المشروعات الجديدة في وزارة التعليم التقني والفني بلغت 40 مليون دينار، في حين أن أوامر الصرف خرجت بقيمة 55 مليون ونصف المليون دينار، من دون تحديد أين ذهب فرق الـ15 مليون ونصف المليون دينار”.

وأضاف: “إجمالي قيمة المشروعات التي تم إطلاقها من قبل وزارة العمل والتأهيل 109 مليون و590 ألف دينار، ومعظمها تم التلاعب في قيمتها الحقيقية، ومشروع تجهيز مبنى ديوان وزارة العمل والتأهيل بالهضبة تكلف 4 مليون و800 ألف دينار، في حين أن قيمة المشروع بالنموذج المقدم من قبل الوزارة بقيمة 17 مليون و450 ألف دينار، وتم إدراج عدد من المشاريع في وزارة العمل والتأهيل، ولكن استخدمت في شراء أجهزة حاسوب وأثاث مكتبي، ولوحظ المبالغة في تكلفة المشاريع المقامة، مشروع ربط مكاتب العمل بمركز المعلومات والتوثيق أصدر أمر صرف له بقيمة 4 مليون و900 ألف دينار، في حين أن قيمة المشروع بالنموذج المقدم من قبل الوزارة بقيمة 5 مليون دينار، ,المبالغة في صيانة المسرح الخاص بمعهد الثقافة العمالية وبلغ المخصص لهذا المشروع “3,380,000” دینار”.

واستكمل: “الشركة العامة للكهرباء حصلت على مخصصات لتوريد مواد دعم التوزيع والإحلال بقيمة 152 مليون و18 ألف و534 دينار، في حين أن تلك المخصصات سبق وتم التعاقد عليها ولم تنفذ من عام 2017، وقطاع الموارد المالية، خصص للمشروعات الجديدة 282 مليون و375 ألف دينار، ومعظمها تم استخدامها في توريدات غير معروفة، ولم يسحب للمشروعات الجديدة إلا 26 مليون و170 ألف دينار، وتم المبالغة في تجهيز مبنى ديوان وزارة الصناعة والمعادن بقيمة 3 مليون دينار، وتم تخصيص 2 مليون و122 ألف دينار لصيانة وبناء مقار إدارية للمؤسسة الوطنية للتعدين، ولكن تم صرفها في أوجه غير ما خصص لها من دون توضيح ما هي تلك الأوجه”.

وتابع: “وزارة التخطيط أثقلت كاهل الدولة بمشاريع دون النظر إلى الالتزامات المالية القائمة بما يزيد عن 105 مليار دينار، من بينها 85 مليار دينار لمشاريع قائمة من دون النظر بجدواها الاقتصادية، والتسرع في إصدار أوامر الصرف دون دراسة متأنية أدى لسحب مبالغ بقيمة 526 مليون و846 ألف و667 دينار لمشروعات من دون مراجعة أو تدقيق”.

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