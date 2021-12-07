المحجوب: ستيفاني ويليامز أجرت اتصالاً باللجنة العسكرية المشتركة.

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2021

قال ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، إن مستشارة الأمين العام للأم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز أجرت اتصالاً باللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأضاف المحجوب في تصريحات له اليوم الأربعاء أن ستيفاني وليامز بعد تكليفها بمهمتها الجديدة اطلعت خلال اتصال لها من روسيا على ما وصلت إليه “5+5” في ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

يشار إلى أن المحجوب قد قال أمس إن تركيا أرسلت إشارات إيجابية بشأن إخراج المرتزقة الذين تصر سابقا على إبقائهم في ليبيا رغم الانتقادات الكبيرة لما تقوم به.