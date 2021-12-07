ليبيا تتسلم معدات مراقبة بحرية من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة

تسلمت ليبيا من الاتحاد الأوروبي أجهزة ومعدات لوجستية، تهدف إلى تحسين قدرات المراقبة البحرية، والمراقبة على العمليات، من أجل إنشاء مركز تنسيق متنقل للإنقاذ البحري، داخل المنطقة الليبية للبحث والإنقاذ البحري.

ومن بين ما تشمله هذه المعدات، 4 زوارق دوريات، تم تسليم 3 منها إلى أمن السواحل في ليبيا، إضافة إلى تجهيزات تخص جنوب البلاد عهد بها إلى المنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، فإن عملية التسليم تأتي في إطار المشروع الأوروبي لدعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا بتمويل من المفوضية الأوروبية.

ونقلت الوكالة عن مصادر ليبية قولها بأن برنامج “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا” متأخر للغاية لأسباب مختلفة دون ذكرها.

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