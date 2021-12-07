الدائرة الانتخابية الثانية المرج تشهد إقبالا من قبل المتنافسين

أفاد مدير مكتب الدائرة الانتخابية الثانية المرج، عبد الرحيم العسبلي، بأن فترة قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بالدائرة الانتخابية الثانية قد شهدت إقبالا ملحوظا من المتنافسين، كما نبه إلى أن الدائرة الانتخابية الثانية بالمرج لم تسجل فيها أي خروقات فيما يتعلق بالحملات الترويجية.
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قناة ليبيا
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