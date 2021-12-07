لجنة «5+5» تناقش في موسكو غدا انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

قال القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، إن عسكريين من اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» سيناقشون غدًا الأربعاء، في موسكو انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مشيرًا إلى أنه سيجرى استقبالهم في وزارة الخارجية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بولتايف قوله إن «لجنة (5+5) تجتمع في 8 ديسمبر في موسكو لحل القضايا المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وسيتم استقبالهم في وزارة الخارجية الروسية».

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ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة مع المسؤولين الروس بعد يومين من اجتماعهم مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، وقبلها مع ممثلين عن دول جوار ليبيا والاتحاد الأفريقي في القاهرة وتونس.

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وفي وقت سابق، قال آمر التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب إن لقاءات اللجنة مع المسؤولين الأتراك «أسفرت عن نتائج إيجابية ومشجعة للغاية تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي»، مشيرًا إلى أن «الجانب التركي أكد إجلاء المرتزقة، وتواجده في داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع حسب ما يتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك».

وأضاف المحجوب أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أشادت خلال زيارتها إلى تركيا «بحفاوة الاستقبال وروح التفاهم والود الذي أبداه الجانب التركي واستعداده لتسهيل عمل اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف حتى تستقر ليبيا».

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