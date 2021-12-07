الموت يغيب رئيس وزراء ليبيا الأسبق مصطفى بن حليم

أعلنت مصادر عائلية مقربة من رئيس الوزراء الليبي الأسبق مصطفى بن حليم، اليوم الثلاثاء، وفاته في دولة الإمارات العربية عن عمر ناهز 100 عام.

وتولى بن حليم، الذي ولد في الإسكندرية عام 1921، وأنهى دراسته في جامعتها، بعد تخرجه من كلية الهندسة بمرتبة الشرف عام 1946، رئاسة الوزراء في ليبيا إبان النظام الملكي، حيث تدرج في المناصب الحكومية التي بدأها كوزير للأشغال العامة والمواصلات، في حكومة ولاية برقة عام 1950، وحتى تكليفه بتشكيل الحكومة الثالثة عام 1954.

و شغل بن حليم منصبه كأول سفير لليبيا في باريس عام 1960 قبل أن يتفرغ للكتابة عقب الإطاحة بالنظام الملكي حيث تعد مؤلفاته وأهمها: كتاب “صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي” ، وكتاب “ليبيا انبعاث أمة وسقوط دولة”، من المراجع الوطنية المهمة، في التأريخ لحقبة المملكة الليبية المتحدة.

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