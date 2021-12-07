السلامة الوطنية تواصل عملية إطفاء حريق فندق ريكسوس

تواصل هيئة السلامة الوطنية، بقيادة نائب رئيس الهيئة عميد امحمد مختار عمليات إخماد الحريق الذي نشب قبل قليل بفندق ريكسوس بمنطقة باب بن عسير بالعاصمة طرابلس.

وشهدت منطقة باب بن غشير بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تصاعد أعمدة دخان كثيفة انطلقت من داخل أسوار فندق ريكسوس والذي يشهد اجتماعات دورية للمجلس الرئاسي.

وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة من داخل فندق ريكسوس، حيث هرعت العديد من سيارات المطافئ للمساعدة في السيطرة على الحريق.

ولم تصدر الأجهزة المعنية أي بيانات لتوضيح حجم الخسائر التي أصابت الفندق جراء الحريق ودون معرفة أسباب الحادث الذي أحدث حالة من الذعر والهلع بين أهالي المنطقة والمارة.

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