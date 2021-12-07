اختيار نجلاء المنقوش ضمن قائمة دولية تضم 100 امراة مؤثرة في العالم

أعلنت «بي بي سي» عن قائمتها التي تضم 100 امراة مُلهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم للعام 2021، حيث جاءت وزيرة الخارجية الليبية «نجلاء المنقوش» ضمن هذه القائمة.

وتسلّط قائمة المائة امراة الضوء على النساء اللواتي يلعبن دورا كبيرا في مجتماعاتهن ويقمن بأدوارهن الثقافية والاجتماعية على الوجه الأكمل بالإضافة إلى الإنجازات والشجاعة التي يتحلون بها ماجعلهن يقمن بإعادة تموضع وضبط لحياتهن في الوسط الذي يعشن فيه.

وتُشكـّل النساء من أفغانستان نصف قائمة هذه العام، بعضهن يظهرن بأسماء مستعارة وبدون صور حفاظا على سلامتهن، حيث أدى ظهور طالبان مجددًا في اغسطس 2021 إلى تغيير حياة ملايين الافغان مع حيث منع الفتيات من التعليم الثانوي وحل وزارة شؤون المرأة ومنع الكثير من النساء من العودة إلى العمل.