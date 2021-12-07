أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بالجبل الغربي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جهاز المباحث الجنائية ومركز المعلومات والتوثيق، وتنفيذًا لمشروع إصدار الحالة الجنائية إلكترونيًّا.

وأفاد منشور لوزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن هذا الإصدار يأتي تنفيذًا لقرار وزير الداخلية رقم 1730 لسنة 2021م.

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وأضاف أن فريقًا من المهندسين والفنيين التابعين لمركز المعلومات يتولى ربط هذه الفروع بالمنظومة الرئيسية تباعًا، حتى تصبح خدمة إصدار شهادات الحالة الجنائية الإلكترونية متاحة لكل المواطنين في ليبيا بالكامل.

حضر إطلاق الخدمة مدير عام مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة، وعميد بلدية غريان، ورئيس وأعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية الجبل الغربي، ومجموعة من الفنيين عن شركة «المدار الجديد».

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