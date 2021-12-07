حريق مجهول الأسباب يأتي على أجزاء من فندق “ريكسوس” بطرابلس

نجحت فرق الإطفاء، التابعة لهيئة السلامة الوطنية طرابلس، في إخماد الحريق الذي نشب في فندق “ريكسوس”، الواقع في منطقة باب بن غشير، وسط طرابلس.

وأظهرت صور متداولة، حجم الخسائر المادية الفادحة التي نجمت عن الحريق، الذي اندلع عصر اليوم الثلاثاء، و أتى على أجزاء واسعة من الفندق، حيث لم تكشف مصادر رسمية بعد عن أسباب اندلاع الحريق.

وكشف الحريق عن ضعف الإمكانات، وتقادم المعدات والتجهيزات التي تمتلكها هيئة السلامة الوطنية، حيث اعتمدت فرق الإطفاء على تجهيزات متواضعة للسيطرة على الحريق.

وشهد الفندق الذي افتتح عام 2010، ويمتد على مساحة تقدر بهكتارين وسط غابة النصر، العديد من الأحداث السياسية البارزة، كما أنه عُد مقراً دائماً للمؤتمر الوطني العام سابقاً، ثم المجلس الأعلى للدولة.

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