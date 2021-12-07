النائب العام يحظر ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات البرلمانية

أصدر النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، تعميماً يقضي بحظر ترشح أعضاء النيابة العامة لانتخابات مجلس النواب، مادامت عضويتهم قائمة، داعياً إدارة التفتيش على الهيئات القضائية لرفع الدعوى العمومية، على الأعضاء الذين يثبت سعيهم للترشح .

واعتبر الصور، في التعميم، أن ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات، من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين؛ نظراً لاطلاعهم بمهام التحقيق في الجرائم، والطعون الانتخابية، قياساً على حظر القانون لترشح أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والتي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية وتنفيذها.

وأضاف الصور في سياق التعميم، أن ترشح أعضاء الهيئات القضائية، سيؤدي إلى اعتقاد الخصوم في حيادية هيئات الطعون الانتخابية، عندما يكون الخصم عضو هيئة قضائية، كما أن شرط الحصول على تزكية مائة ناخب للمترشح، سيؤثر في مسلك عضو الهيئة القضائية، المُطالب بأن ينعزل ما استطاع، وأن يتحاشى الانبساط مع الناس.

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