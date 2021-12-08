الداخلية تستعد لإطلاق المرحلة الأولى من خطة التحول الرقمي

سلمت وزارة الداخلية، معدات خاصة بالأنظمة الأمنية، والخدمية، والإدارية لمديرية أمن غريان، وتتعلق هذه التجهيزات بإطلاق المرحلة الأولى من ميكنة مديريات الأمن، ضمن برنامج التحول الرقمي، الذي تبنته الوزراة، ويشرف عليه مركز المعلومات والتوثيق.

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى ستشمل إلى جانب مديرية غريان، مديريات “طرابلس، جنزور، الجفارة، تاجوراء، والنواحي الأربع”، وتتضمن إطلاق نظام الاستجابة السريعة للبلاغات، من غرفة العمليات للغرفة الرئيسية ط1، وكذلك غرفة العمليات الذكية، وتلقي بلاغات المواطنين عبر تطبيق الداخلية موبايل، ومنظومات الصادر الوارد والتراسل الآمن بين مكونات الوزارة، بالإضافة إلى الأرشفة الإلكترونية، والبريد الإلكتروني.

يذكر أن عملية تسليم المعدات لمديرية أمن غريان، ترأسها مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، البهلول شنانة، الذي زار غريان اليوم الثلاثاء، رفقة مهندسين من شركة المدار، التي وقعت في وقت سابق شراكة تقنية مع وزارة الداخلية، للبدء في برنامج التدريب والتأهيل للعناصر المستهدفة لتشغيل الأنظمة، وتحديد موعد زمني للانطلاق في تفعيل المنظومات.

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