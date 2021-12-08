اللواء المحجوب: لجنة (5+5) أطلعت وليامز على مستجدات ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

أجرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، سيتفاني وليامز، اتصالا مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فور وصولها إلى روسيا.

وقال، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، لواء خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء، إن وليامز أجرت اتصالا هاتفيا باللجنة العسكرية المشتركة أثناء وصولها إلى روسيا.

وأضاف أن اتصال وليامز باللجنة جاء للوقوف والاطمئنان على سير عمل اللجنة وما وصلت إليه بشأن ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

ووصلت اللجنة العسكرية المشتركة إلى روسيا بعد إنهاء اجتماعاتها في تركيا.

وأفاد المحجوب، أن السفير الليبي في موسكو كان في مقدمة مستقبلي اللجنة.

وقال المحجوب إن نتائج لقاءات اللجنة العسكرية المشتركة في تركيا كانت إيجابية ومشجعة للغاية.

وقال المحجوب في بيان مساء الأحد إن الجانب التركي أكد على استعداده إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجده في ليبيا، شرط أن يكون ذلك متزامناً مع خروج باقي المرتزقة وبشكل يشمل الجميع، وفقاً لتواريخ وجداول زمنية محددة.

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