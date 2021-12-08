محتجون يقتحمون مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس

العنوان-طرابلس

اقتحم محتجون المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وبدأوا اعتصاما داخل سور المفوضية، حيث أظهرت مقاطع فيديو عشرات الأشخاص يعبرون عن رفضهم للعملية الانتخابية إلى حين إجراء استفتاء على الدستور.

ووصف المقتحمون أنفسهم بأنهم ثوار 17 فبراير، من طرابلس والزاوية ومصراتة.

وقام المقتحمون بنصب خيمة داخل سور مقر المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات بدون دستور”.

يأتي ذلك بينما قرر مجلس النواب الثلاثاء تشكيل لجنة نيابية للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللجنة، تضم اللجنة في عضويتها، عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس وعضو عن لجنة الداخلية بالمجلس.

كما تضم اللجنة، عضو عن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وعضو عن لجنة العدل بالمجلس، إضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس