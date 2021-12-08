الشريف: الطعون أخّرت نشر القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة

أعلن مدير المركز الإعلامي بالمفوضية العليا للانتخابات سامي الشريف عن إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية.

وقال الشريف في تصريحات إعلامية، إن اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين شهد تزاحما على التقديم، وبعد انتهاء فترة التقديم تم إغلاق الأبواب على المتقدمين المتواجدين بالداخل لإنهاء وإتمام باقي إجراءاتهم.

ولفت مدير المركز الإعلامي إلى أن الطعون قد أخرت عملية نشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وأن المفوضية تنتظر استلام القوائم من المجلس الأعلى للقضاء.

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