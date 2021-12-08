المحجوب: “5+5” أطلعت وليامز على مستجدات ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أجرت اتصالاً باللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وقال المحجوب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إ ستيفاني اطلعت خلال الاتصال على ما وصلت إليه “5+5” في ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد قال إن الأمين العام للأمم المتحدة، عين المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا .

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين:”لا يوجد لدينا تفويض لتعيين مبعوث خاص لليبيا، و تعيين ويليامز جاء لتتأكد من وجود القيادة اللازمة في هذا الشهر الحاسم شهر ديسمبر، وهي ستعمل على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستقود المساعي الدولية للعمل على تطبيق مخرجات ملتقى الحوار ودعم الانتخابات”.

وأشار إلى أن ويليامز قامت بالعمل في العام الماضي كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة وبالتالي تكون المرشح الأفضل لتستمر كمبعوث أممي خاص، مشيرا إلى أنها كانت متابعة للملف بشكل جيد وهي بكل تأكيد مؤهلة للمساعدة في توجيه المهمة خلال هذا الشهر الحاسم.