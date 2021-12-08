مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير المدون والناشط “حمزة التريكي”

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صادر لها، إنها تتابع بقلق المعلومات الأولية بشأن اختطاف المدون والناشط “حمزة التريكي” من قبل مسلحين مجهولين بمدينة مصراتة يوم الثلاثاء، بعد انتقاده لأداء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، من خلال تدوينة نشرها عبر صفحة الشخصية على فيسبوك.

وطالبت اللجنة في بيانها، وزارة الداخلية بالتدخل العاجل، للكشف عن “التريكي” وضمان الإفراج الفوري عنه، محمّلة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية الحفاظ على حياته وسلامته.

واستنكرت اللجنة في بيانها، ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان، معتبرة أنها اعتداء على الحريات العامة والحياة المدنية ، وتعدي على حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والإعلان الدستوري المؤقت .

واختتمت اللجنة بيانها، بالطلب من السلطات الليبية المتمثلة في الحكومة، بالعمل الجدي على احترام حرية الرأي، والتعبير، و ضمان حق التعبير عن الرأي لكافة الآراء، والتوجهات السياسية.

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