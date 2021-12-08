بوجناح يبحث مع الحراري التجهيزات الأمنية للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة المكلف رمضان بوجناح الثلاثاء رئيس جهاز الأمن الداخلي العميد لطفي الحراري، بديوان رئاسة الوزراء ،لبحث احتياجات الجهاز وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها جهاز الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن.

من جانبه، استعرض رئيس الجهاز خلال الاجتماع جملة من الجرائم التي تم ضبط أصحابها والتعامل معهم وفق القانون نظير ما تلبّسوا به من تجاوزات، ويُعاقب عليها القانون، وتأباها القيم الوطنية والأخلاقية في المجتمع الليبي، وتقديم الخطة المزمع تنفيذها من قبل جهاز الأمن الداخلي لتأمين الانتخابات ولدعم المراقبين عليها.

بدوره، ثمن بو جناح المجهودات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية من أجل الرفع من مستوى عملها لأداء عملها الأمني على أكمل وجه لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، مثنيًا على المجهودات المبذولة من الضباط والعاملين في الجهاز باعتبارهم العين الساهرة على راحة الوطن والمواطن.