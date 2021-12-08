افتتاح محكمة استئناف جنوب طرابلس

افتتح المجلس الأعلى للقضاء، يوم أمس محكمة استئناف جنوب طرابلس بمنطقة السواني ، والتي استحدثت بموجب قرار صادر عن المجلس في أكتوبر الماضي.

وشارك في حفل الافتتاح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي رفقة وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، التي أكدت استعداد وزارتها للعمل مع المجلس الأعلى للقضاء؛ في سبيل توفير احتياجات المحاكم، وتذليل كافة الصعاب لأجل توفير بيئة عمل مناسبة، لأعضاء الهيئات القضائية و الموظفين.

وشددت الوزيرة عبد الرحمن، على أهمية إنشاء المحكمة؛ كونها تخفف من عبء العمل الذي كانت تقوم محكمة استئناف طرابلس، كما ستؤدي إلي تحسين الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، من تقريب خدمات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا، وفق قولها.

يذكر أن دائرة اختصاص المحكمة المستحدثة، سيكون محدداً بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية: “السواني والزهراء وقصربن غشير” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية