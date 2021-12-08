وامر والشعاب يصفان المليشيات المقتحمة لمفوضية الانتخابات بالثوار المحتجين

وصف عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر وامر، المقتحمين لمقر المفوضية بطرابلس، بالمتظاهرين، وقال لوسائل إعلام إنهم يعتصمون أمام البوابة الرئيسية.

ورغم توثيق مجموعة من المليشيات بزي عسكري لحظات اقتحام مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، إلا أن عضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الشعاب وصف المقتحمين بالمحتجين، وأخبر وسائل إعلام أن الفيديو المتداول لهؤلاء خارج مقر المفوضية.

وجاء ذلك بعدما اقتحمت مجموعة من مليشيات اغنيوة والزاوية ومصراتة مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس.

ونشرت عناصر المليشيات فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الاقتحام، وعبروا عن رفضهم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكد المقتحمون سيطرتهم على مبنى المفوضية ونصبوا الخيام أمامه بدعوى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإجراء الاستفتاء على الدستور و”حق الشهداء”، على حد زعمهم.