معلقا على  اقتحام المفوضية.. الشركسي: على المجتمع الدولي معاقبة المعرقلين للانتخابات

دعا عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إلى معاقبة المقتحمين لمقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.

وقال الشركسي في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “‏لو لم يواجه اقتحام المفوضية بعقوبات واضحة وصريحة تطال المقتحمين ومن حرّضهم من السياسيين، من المجتمع الدولي”

وأضاف: “على هدا المجتمع الدولي أن يغلق فمه عن المشكل اللليبي، ولندع الأمر للصوص والبلطجية والمليشيات شرقاً وغرباً ولنسكت لأنّنا لا طائل لنا بهم، فهم الأقوى والأقدر على صناعة الحدث”.

وجاء ذلك بعدما اقتحمت مجموعة من مليشيات اغنيوة والزاوية ومصراتة مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس.

ونشرت عناصر المليشيات فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الاقتحام، وعبروا عن رفضهم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكد المقتحمون سيطرتهم على مبنى المفوضية ونصبوا الخيام أمامه بدعوى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإجراء الاستفتاء على الدستور و”حق الشهداء”، على حد زعمهم.