معلقا على  اقتحام المفوضية.. افحيمة: أوقفوا العبث بالانتخابات

دعا عضو مجلس النواب صالح افحيمة إلى وقف العبث بالانتخابات.

وقال افحيمة في تدةينة عبر “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24”: عندما تصادر رأي الأغلبية و تعيق تحقيق رغباتهم في ممارسة حقهم الديمقراطي فإنك تكون قد تخليت عن السلميه في تعبيرك عن رأيك ودخلت في طور محاولة إخضاع آراء الآخرين لرأيك.

وأكد النائب أن الانتخابات ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي وسيلة للوصول إلى الاستقرار السياسي، وتابع: “من يرتضي الديمقراطية سيبلاً للحكم وطريقة للوصول إليه، يجب عليه أن يقبل نتائجها”.

وجاءت تدوينة افحيمة، بعدما اقتحمت مجموعة من مليشيات اغنيوة والزاوية ومصراتة مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس.

ونشرت عناصر المليشيات فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الاقتحام، وعبروا عن رفضهم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكد المقتحمون سيطرتهم على مبنى المفوضية ونصبوا الخيام أمامه بدعوى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإجراء الاستفتاء على الدستور و”حق الشهداء”، على حد زعمهم.