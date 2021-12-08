بوسهمين: السياسيون عندما يفشلون في مواجهة قضايا الحاضر يتجهون الى إلهاء شعوبهم

زعم رئيس ما يعرف بـ«تيار يا بلادي»، رئيس المؤتمر العام السابق نوري أبو سهمين المقرب من مجالس الشورى الإرهابية والمرشح الرئاسي، أن السياسيين عندما يفشلون في مواجهة قضايا الحاضر يتجهون الى إلهاء شعوبهم، على حد قوله.

وقال بوسهمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “عندما يفشل السياسيون في مواجهة قضايا الحاضر يتجهون الى إلهاء شعوبهم”، بحسب تعبيره.

وأضاف “يلجأون لتأجيج مشاعر الحقد والثأر والعزف على تناقضات الماضي ويمضون في النبش بين سكان القبور”، وفقا لحديثه.