بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 08 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 08 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء

إنقشاع تدريجي للسحب الممطرة على مناطق الشمال الشرقي ويميل الطقس للأستقرار مع إنخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على بعض مناطق الساحل.

الرياح: جنوبية غربية وتتحول غربية إلى شمالية غربية يوم الغد معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16-20) مْ، ولا تتجاوز (14) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: انقشاع تدريجي للسحب الممطرة ظهر اليوم مع احتمال ظهور ضباب على الجبل الأخضر أثناء الليل والصباح الباكر.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-21) مْ، ولا تتجاوز (15) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16-21) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-22) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:00).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:58).