“وليامز” تتابع مع لجنة “5+5” هاتفياً مستجدات سحب القوات الأجنبية

أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، بتواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية، ستيفاني وليامز، هاتفياً، باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أثناء تواجدها في روسيا للوقوف على سير عمل اللجنة، وما صلت إليه في ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأضاف “المحجوب” في منشور على موقع “فيس بوك”، أن سفير ليبيا لدى روسيا، كان في مقدمة مستقبلي وفد لجنة “5+5″، مثنياً على دورها في إحلال السلام وتنفيذ اتفاقية جنيف، والعمل على إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.

يُشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وصلت أمس الثلاثاء إلى روسيا، لعقد مباحثات حول تنفيذ آلية سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة مع الجانب الروسي، تأتي عقب جولة مشابهة من المحادثات مع الجانب التركي، مطلع الأسبوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية