المتحدث الرسمي: مجلس النواب يقرر تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

طبرق 08 ديسمبر 2021 (وال) _ استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية أمس الثلاثاء برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق فإن الجلسة خصصت لمناقشة تطورات العملية الانتخابية.

هذا وبعد مداولة هذا البند واستيفاء المناقشة فيه قرر مجلس النواب تشكيل لجنة بعضوية عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، و عضو عن لجنة الداخلية ولجنة العدل ولجنة الدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية ومهمة هذه اللجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قبل الجلسة القادمة وبذلك علقت الجلسة. (وال _ طبرق) ف م / ه ع

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