158 مرشحا للانتخابات البرلمانية في غريان ومزدة

أعلن مكتب الإدارة الانتخابية الجبل «1»، الأربعاء، وصول إجمالي عدد طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة إلى 176 طلبًا.

وتوزعت الطلبات بواقع 107 في غريان و51 في مزدة، فيما يتنافس على المقعد الخاص 18 مرشحًا.

– «المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا

وأُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بعد فتحه في الثامن من نوفمبر الماضي. وحتى الإحد الماضي، وصل إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 4 آلاف و326 مرشحًا من الرجال والسيدات، على ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا