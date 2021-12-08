متهما الداخلية بالتواطؤ.. الشركسي يطالب بفرض عقوبات رادعة على مقتحمي المفوضية ومن حرضهم

العنوان-طرابلس

أدان عضو لجنة الحوار السياسي، أحمد الشركسي، اقتحام الميليشيات المسلحة مقر المفوضية الوطنية للانتخابات بطرابلس.

وقال الشركسي في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك: “إذا لم يواجه اقتحام المفوضية بعقوبات واضحة وصريحة تطال المقتحمين ومن حرّضهم من السياسيين، فعلى المجتمع الدولي أن يعترف بعدم القدرة على دعم الانتخابات”.

واتهم الشركسي وزارة الداخلية بالتواطؤ مع المسلحين كون أن حماية رئيس المفوضية وكوادرها من اختصاصاتها.

وقال الشركسي أن استهداف العملية الانتخابية هو استهداف واضح للإرادة الشعبية التي تُطالب بالتغيير.

وطالب الشركسي المجتمع الدولي بفرض عقوبات واضحة ورادعة على المقتحمين ومن حرضهم.

وكان قد اقتحم محتجون المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وبدأوا اعتصاما داخل سور المفوضية، حيث أظهرت مقاطع فيديو عشرات الأشخاص يعبرون عن رفضهم للعملية الانتخابية إلى حين إجراء استفتاء على الدستور.

ووصف المقتحمون أنفسهم بأنهم ثوار 17 فبراير، من طرابلس والزاوية ومصراتة.

وقام المقتحمون بنصب خيمة داخل سور مقر المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات بدون دستور”.

يأتي ذلك بينما قرر مجلس النواب الثلاثاء تشكيل لجنة نيابية للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.