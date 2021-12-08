قزيط: ترشح ما يقرب من 50 مرشحًا من الغرب يعد إخفاقًا للحليف التركي في إيجاد توافق للدفع بمرشح واحد

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي يعده البعض أبرز مرشحي الغرب وفقًا لمعطيات اللحظة الراهنة، لن يغامر بإصدار أي قرار يُشتمُّ منه رائحة تصفية حسابات مع أي مرشح آخر، وهذا سواء جرت الانتخابات في موعدها أم تم تأجيلها.

قزيط وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء، توقع قيام الدبيبة بحصار من قدموا طعونًا ضده وعقده بعض التسويات لاحتواء بعض مناصريهم، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى إضعاف أي معارضة له.

واعتبر قزيط أن ترشح ما يقرب من 50 مرشحًا من الغرب يعد دلالة على إخفاق الحليف التركي في إيجاد توافق بينهم للدفع بمرشح واحد، أو حتى عدد محدود منهم، ما قد يصب في النهاية لصالح المرشح خليفة حفتر (القائد العام للجيش الوطني المتنحي مؤقتًا)، أو سيف القذافي، اللذين يحظيان بكتلة تصويتية صلبة، وإن لم تكن كبيرة، وقد يتأهل أي منهما لخوض الجولة الثانية.

وفيما يتعلق بموقف تيار الإسلام السياسي من مرشحي الغرب، رأى قزيط أن هذا التيار ينتظر ويراقب ليتحالف في النهاية مع الأكثر حظوظًا منهم، منوهًا بأن قوة هذا التيار ليست في كتلة ناخبيه على الإطلاق، وإنما في قدرته على إدارة المشهد.

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