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“بارتولو” يشدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية في مالطا إيفاريست بارتولو؛ التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والوضع في ليبيا، وعلى وجه الخصوص مرحلة ما قبل الانتخابات، بحضور السكرتير البرلماني للصناديق الأوروبية، ستيفان زرينزو أزوباردي.

وشدد “بارتولو “على ضرورة تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، مؤكداً أن تحقيق الأمن والتنمية في ليبيا يعود بالفائدة على الطرفين.

وتطرق الطرفان إلى موضوع الهجرة، وأكدا على ضرورة وجود تنسيق استراتيجي بين الدول؛ للتعامل مع هذا الموضوع.

كما ركز الوزيران على أهمية القمة الأوروبية الأفريقية المقرر عقدها في فبراير القادم 2022. واتفق الجانبان على الشراكة مع الدول الأفريقية في مجال التنمية.

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قناة 218 الليبية

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