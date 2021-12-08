أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة عن كمية الأمطار التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال 24 ساعة الماضية، من يوم الثلاثاء وحتى صباح اليوم الاربعاء الموافق 08 ديسمبر 2021.
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ليبيا مباشر
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