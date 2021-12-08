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نشرة عن كمية الأمطار التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال 24 ساعة الماضية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة عن كمية الأمطار التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال 24 ساعة الماضية، من يوم الثلاثاء وحتى صباح اليوم الاربعاء الموافق 08 ديسمبر 2021.

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ليبيا مباشر

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